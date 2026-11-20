«Сегодня мы одобряем выделение еще 1 млрд евро на поддержку обороноспособности Украины. Эти средства пойдут на закупку беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и других необходимых Украине средств. Украина может рассчитывать на поддержку Европы как на поле боя, так и за столом переговоров», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.