ЕС выделил 1 млрд евро на закупки оружия Киеву из Еврофонда мира
Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро. Денежные средства выделены в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Об этом сказано на сайте Совета ЕС.
«Сегодня мы одобряем выделение еще 1 млрд евро на поддержку обороноспособности Украины. Эти средства пойдут на закупку беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и других необходимых Украине средств. Украина может рассчитывать на поддержку Европы как на поле боя, так и за столом переговоров», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Помимо беспилотников и систем ПВО Украина также сможет закупить средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы и взрывчатые вещества. Они должны быть предоставлены до конца 2027 г.
По словам Совета ЕС, данное решение является очередным шагом в реализации соглашения от 25 сентября 2026 г. о мобилизации 6,6 млрд евро для Украины в рамках Европейского фонда государственного финансирования.
18 ноября Еврокомиссия предложила согласовать дополнительные меры финансовой поддержки Украины в размере 45 млрд евро в 2027 г. Меры позволят восполнить дефицит финансирования Киева в размере 70 млрд евро. 25 млрд евро будет выделено на военную помощь, а до 20 млрд евро – «на общую бюджетную поддержку». Также Еврокомиссия предложила расширить возможности использовать российские замороженные активы.
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо 115 млрд евро в следующем году в рамках финансовой поддержки со стороны ЕС. Он отметил, что видит положительные сигналы от европейских партнеров: Еврокомиссия (ЕК) предложила Киеву дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро, что с ранее согласованной помощью составит 90 млрд евро.