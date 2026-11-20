В АП призвали развивать ИИ-модели с традиционными ценностями
России нужно развивать модели искусственного интеллекта (ИИ) с ориентацией на традиционные ценности, сообщил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
Он заявил, что развитие российских технологий требует взаимодействия государства и крупного бизнеса. По словам Журавского, отечественные компании, работающие в сфере генеративного ИИ, активно поддерживают культурные проекты.
22 октября футуролог Руслан Юсуфов отметил, что ИИ может влиять на формирование мировоззрения детей и их представлений о добре и зле. Он уточнил, что технологическое лидерство отдельных стран создает риск распространения чужих ценностных установок через цифровые продукты.
В августе «Ведомости» писали, что российские IT-компании с одобрения Минцифры смогут передать в независимую испытательную лабораторию проверку соответствия больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) закону и традиционным духовно-нравственным ценностям.