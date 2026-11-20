22 октября футуролог Руслан Юсуфов отметил, что ИИ может влиять на формирование мировоззрения детей и их представлений о добре и зле. Он уточнил, что технологическое лидерство отдельных стран создает риск распространения чужих ценностных установок через цифровые продукты.