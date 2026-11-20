1 ноября МИД России опроверг сообщения об отказе согласовать кандидатуру Мкртчяна на пост посла Армении. Ведомство назвало не соответствующими действительности публикации о том, что Москва якобы выступила против его назначения из-за предыдущей дипломатической работы в Европе.