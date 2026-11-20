Президент Армении назначил Самвела Мкртчяна послом в России
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом республики в России с резиденцией в Москве. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Гургена Арсеняна. Оба решения приняты 20 ноября по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее Мкртчян занимал пост посла Армении в Польше, представлял страну при НАТО и руководил европейским управлением армянского МИДа.
1 ноября МИД России опроверг сообщения об отказе согласовать кандидатуру Мкртчяна на пост посла Армении. Ведомство назвало не соответствующими действительности публикации о том, что Москва якобы выступила против его назначения из-за предыдущей дипломатической работы в Европе.