26 октября участники совещания экспертного сообщества и представителей профильных ведомств под председательством Новака пришли к выводу, что в августе рост ВВП ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с января по август экономика выросла на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. Экономику поддерживает потребительский спрос, отметили в кабмине. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг за восемь месяцев вырос на 4,5%.