Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле
Вице-премьер России Александр Новак поручил расширить отраслевую программу повышения производительности труда в торговле, включив в нее складское хозяйство и хранение. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Согласно целевым показателям программы, к 2030 г. производительность труда в торговле должна вырасти на 27% относительно уровня 2023 г. Она охватывает более 11 млн человек. Кроме того, программу планируется доработать для международного сравнения показателей и изучения опыта стран-лидеров. Это также должно повысить точность оценки ожидаемых результатов от внедряемых мер.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что повышение эффективности торговли становится важным резервом развития других отраслей на фоне напряженности на рынке труда. Среди приоритетов он назвал роботизацию складов, внедрение искусственного интеллекта, распространение типовых решений и совершенствование регулирования доставки.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП России по итогам 2026 г. увеличится в пределах 1%, несмотря на повреждение производственных мощностей в результате атак беспилотников. Одним из факторов роста экономики стало развитие машиностроения, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, уточнила Набиуллина. Дополнительную поддержку обеспечивает увеличение доходов населения и потребительского спроса, что способствует росту розничной торговли и других отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Председатель ЦБ также заявила, что в дальнейшем темпы экономического роста будут постепенно ускоряться.
26 октября участники совещания экспертного сообщества и представителей профильных ведомств под председательством Новака пришли к выводу, что в августе рост ВВП ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с января по август экономика выросла на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. Экономику поддерживает потребительский спрос, отметили в кабмине. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг за восемь месяцев вырос на 4,5%.