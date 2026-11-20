Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал Дзержинского идеалистом-романтиком, который искренне посвящал себя делу. Он призвал помнить историю, чтобы не повторять ошибок, и назвал открытие таких досок благим делом. Председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов поблагодарил власти за поддержку инициативы и напомнил, что в следующем году исполняется 150 лет со дня рождения Дзержинского. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что в городе появится еще немало подобных досок.