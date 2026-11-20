В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
На фасаде исторического здания Высшего совета народного хозяйства на Славянской площади в Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому. Об этом пишет ТАСС.
Доску установило правительство Москвы при участии Общественного совета при ФСБ России. Ее автор – скульптор Салават Щербаков.
Первый вице-премьер Денис Мантуров на церемонии заявил, что Россия вновь решает задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета.
«Значение эффективного государственного управления, жесткой дисциплины и личной ответственности за результат остается неизменным», – сказал он, отметив, что эти качества отличали Дзержинского.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал Дзержинского идеалистом-романтиком, который искренне посвящал себя делу. Он призвал помнить историю, чтобы не повторять ошибок, и назвал открытие таких досок благим делом. Председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов поблагодарил власти за поддержку инициативы и напомнил, что в следующем году исполняется 150 лет со дня рождения Дзержинского. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что в городе появится еще немало подобных досок.
Дзержинский был главой ВСНХ с 1924 по 1926 г. Он работал над восстановлением и развитием промышленности в условиях новой экономической политики.