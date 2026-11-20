В Кремле не назвали точных сроков визита представителей ЕС в Москву
Конкретные сроки возможного приезда в Москву представителей Евросоюза (ЕС), приглашенных российской стороной для обсуждения позиции по урегулированию конфликта на Украине, пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Отвечая на вопрос о возможных датах приезда европейских представителей в столицу, представитель Кремля сообщил, что точных сроков пока нет.
Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос возможного визита представителей «евротройки» в Москву находится в проработке. По его словам, президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай сообщил о решении пригласить европейских представителей в российскую столицу. Рябков назвал эту инициативу одним из ближайших вопросов, которые сейчас рассматриваются. При этом дипломат отметил, что договоренностей о проведении нового раунда переговоров по Украине в трехстороннем формате, который использовался ранее, в том числе на встрече в Абу-Даби, пока нет.
19 ноября российский президент рассказал, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.