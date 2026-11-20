Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос возможного визита представителей «евротройки» в Москву находится в проработке. По его словам, президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай сообщил о решении пригласить европейских представителей в российскую столицу. Рябков назвал эту инициативу одним из ближайших вопросов, которые сейчас рассматриваются. При этом дипломат отметил, что договоренностей о проведении нового раунда переговоров по Украине в трехстороннем формате, который использовался ранее, в том числе на встрече в Абу-Даби, пока нет.