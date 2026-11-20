ЦБ предложил снизить нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО до 1 рубляПроект указания уже разработан
Банк России предложил снизить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб. для всех транспортных средств и водителей. Это следует из сообщения на сайте регулятора.
«Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок», – говорится в сообщении ЦБ.
Одновременно проект предусматривает повышение верхней границы базового тарифа. Для обычных автовладельцев – на 20%, для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) – на 35%, для общественного транспорта – на 6,6%. Также ЦБ предлагает ввести отдельный коэффициент территории (КТ) для транспорта юрлиц и актуализировать значения КТ для обычных водителей: снизить для 32 городов в 23 регионах и повысить для 39 территорий в 12 субъектах
Повышение значений КТ для проживающих на этих территориях безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой.
«Ведомости» писали 18 ноября, что страховщики скептически оценили появление возможности покупать полисы ОСАГО на «Госуслугах». Как отмечали специалисты, портал предназначен для предоставления государственных и муниципальных услуг, в то время как ОСАГО является коммерческим продуктом. Кроме того, если договор заключается без непосредственного участия страховщика, компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентом.
В декабре 2025 г. тарифный коридор ОСАГО уже расширяли на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. По итогам первого полугодия 2026 г. средний уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9% – критического уровня. С 11 июля 2026 г. изменилась методика расчета стоимости ремонта: средняя выплата должна была вырасти на 10%.