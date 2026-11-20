В декабре 2025 г. тарифный коридор ОСАГО уже расширяли на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. По итогам первого полугодия 2026 г. средний уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9% – критического уровня. С 11 июля 2026 г. изменилась методика расчета стоимости ремонта: средняя выплата должна была вырасти на 10%.