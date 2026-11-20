Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг состоял во внебрачных отношениях с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. На фоне скандала вокруг этих отношений и сообщений о другом романе с сотрудницей корпорации 12 ноября он покинул пост гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. При этом американская разведка не пришла к единому выводу о предполагаемых связях Элис Хуанг с китайскими спецслужбами.