Nvidia планировала продать чипы связанной с Megaspeed фирмеСкандал вокруг бывшего главы Nvidia и его связей с Элис Хуанг привлек внимание прокуратуры
Американская корпорация Nvidia в апреле подала заявку на продажу более 40 000 чипов H200 китайской компании New Century Lettall Data Service, связанной с сингапурской Megaspeed и ее бывшим топ-менеджером Элис Хуанг. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы, обнародованные членами комитета палаты представителей США по иностранным делам.
По данным издания, New Century Lettall Data Service входит в сеть китайских компаний, связанных с Megaspeed и Хуанг. В прошлом среди ее владельцев была инвестиционная фирма, подконтрольная сестре бизнесвумен.
К 11 мая министерство торговли США одобрило продажу более 800 000 передовых чипов для искусственного интеллекта китайским компаниям, некоторые из которых входят в список связанных с армией КНР организаций, составленный Пентагоном. Всего ведомство получило заявки на поставку более 3,4 млн чипов. Разрешения касались продукции Nvidia и AMD.
В частности, американские власти согласовали поставки 150 000 чипов Tencent, 75 000 – Alibaba, 43 000 – Baidu и 4000 – автопроизводителю BYD. При этом Nvidia заявила, что прекратила поставки H200 в Китай, несмотря на получение части разрешений.
Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг состоял во внебрачных отношениях с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. На фоне скандала вокруг этих отношений и сообщений о другом романе с сотрудницей корпорации 12 ноября он покинул пост гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. При этом американская разведка не пришла к единому выводу о предполагаемых связях Элис Хуанг с китайскими спецслужбами.
19 ноября генпрокуратура Калифорнии направила Nvidia повестку в рамках расследования, связанного с бывшим руководителем корпорации. Генпрокурор штата Роб Бонта заявил, что ведомство проверяет, могли ли действия компании или Хуанга привести к передаче передовых чипов либо конфиденциальной информации Китаю. Власти также выясняют, не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение относительно этих рисков.
17 ноября Nvidia создала комитет по надзору за соблюдением требований национальной безопасности и экспортного контроля. Его задачей стал контроль международных поставок и связанных с ними рисков.
15 ноября Megaspeed заявила, что Элис Хуанг покинула компанию еще в августе 2025 г. Организация отвергла обвинения в незаконной передаче американских чипов китайским клиентам, назвав их необоснованными.
12 ноября Semafor сообщило о начале нескольких расследований минюста США, которые могут затронуть Nvidia. Одно из них связано с производством чипов, другое касается Megaspeed и Supermicro. Следствие проверяет и деятельность Элис Хуанг, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.