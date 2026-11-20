Синоптик рассказал, когда в Москве начнется зимняя погода
Метеорологическая зима наступит в Москве на следующей неделе, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля. Одновременно в столице начнет формироваться снежный покров, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, устойчивый снежный покров в городе начнет формироваться уже в начале следующей недели. К 24–25 ноября Москва приобретет зимний облик.
«И уже во вторник и среду мы увидим снежную зиму во всей красе», – отметил Тишковец.
18 ноября в Москве и Подмосковье впервые в этом сезоне сформировался снежный покров. На столичных метеостанциях его высота достигла 2–4 см. При этом Тишковец предупреждал, что из-за предстоящей оттепели снег продержится не более 48 часов.
В тот же день специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с начала ноября в Москве выпало 25 мм осадков – почти половина месячной нормы. Он прогнозировал таяние снежного покрова 19 ноября из-за повышения температуры до +4…+6 градусов.
11 ноября «Яндекс погода» спрогнозировала, что зима 2026–2027 гг. в Москве будет на 1,5–1,7 градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков немного превысит средние многолетние показатели.