Детали этого военного соглашения пока не известны. На пресс-конференции по итогам встречи Хегсет лишь указал, что этот документ предусматривает совместную подготовку военнослужащих, обмен разведывательной информацией, «военным оборудованием и возможностями». Партнерство, по словам военного министра, также значительно усилит взаимодействие между сторонами, направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. «Наркотеррористы, использующие это место [Венесуэлу] в качестве убежища, – ваше время вышло. Мы вас выследим. Мы вас найдем, и мы вас убьем», – предупредил Хегсет перед зданием американского посольства в Каракасе.