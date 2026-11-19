ФАС обязала «Гротекс» перечислить в бюджет незаконно полученные 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала российской фармкомпании «Гротекс» перечислить в бюджет страны 2 млрд руб., полученные незаконным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России признала фармкомпанию нарушившей Закон о защите конкуренции и выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения и перечислении в федеральный бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 млрд руб.», – говорится в сообщении.
Согласно данным регулятора, «Гротекс» нарушила ст. 14.5 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». В ФАС пояснили, что ранее компания ввела в оборот лекарственный препарат эмфорикс против сахарного диабета второго типа до истечения срока действия патента. «Гротекс» также не запросила согласия патентообладателя.
19 августа ФАС возбудила дело против компании «Гротекс», которая ввела в оборот дженерик эмфорикс до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Проверку начали после обращения компании ООО «Берингер ингельхайм» и представителя обладателя патента, охраняющего действующее вещество эмпаглифлозин. Патент на него истекает только в ноябре 2029 г.