19 августа ФАС возбудила дело против компании «Гротекс», которая ввела в оборот дженерик эмфорикс до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Проверку начали после обращения компании ООО «Берингер ингельхайм» и представителя обладателя патента, охраняющего действующее вещество эмпаглифлозин. Патент на него истекает только в ноябре 2029 г.