18 ноября NBC News со ссылкой на источники передавал, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст.