Трамп в разговоре с европейцами скептически отнесся к поставкам оружия Украине
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в целесообразности продолжения военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.
Об этом Трамп заявил в ходе телефонного звонка европейским лидерам, утверждают собеседники.
По данным издания, вскоре после завершения трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер позвонил в Берлин и заявил, что российский лидер серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.
18 ноября NBC News со ссылкой на источники передавал, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст.