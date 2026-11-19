На Мьянму, в силу ее изоляции, решение суда ООН окажет мало влияния, говорит проживающий в Мьянме политолог Петр Козьма. Судьи решали, шла ли речь о непропорциональном применении силы (без геноцидных намерений) или о непредотвращении геноцида отдельными исполнителями (как в случае с Сербией в 2007 г.), либо о полноценном геноциде. Фактически большинство не в пользу Мьянмы оказалось довольно хрупким: если бы всего у одного судьи оказалось противоположное мнение, голоса бы разделились почти поровну – 8 на 7, а так результат был 9 на 6. В целом у суда ООН нет способов и механизмов заставить Мьянму выполнять его решения. Для Мьянмы наиболее болезненными, на взгляд эксперта, являются решения о финансовой компенсации и о репатриации рохинджа.