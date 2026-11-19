Международный суд ООН впервые признал государство виновным в геноцидеРешение принято в отношении Мьянмы за преследование народности рохинджа
Председатель Международного суда ООН (не путать с Международным уголовным судом), судья из Японии Юдзи Ивасава, объявил 19 ноября, что государство Мьянма признано виновным в совершении геноцида против мусульманской народности рохинджа в северной части штата Ракхайн. Иск о признании Мьянмы виновной подало западноафриканское мусульманское государство Гамбия.
За решение по Мьянме проголосовали 9 из 15 судей Международного суда ООН. Это первый случай в истории, когда Международный суд ООН признал государство виновным в совершении геноцида. В 2007 г. Международный трибунал по бывшей Югославии, а затем и Международный суд ООН постановили, что Сербия как страна не совершала напрямую геноцид в боснийской Сребренице, но нарушила обязательства по его предотвращению.
По мнению правительства Мьянмы, в 2017 г. вооруженные силы этой страны провели законную военную операцию против группировки боевиков рохинджа ARSA, которые до этого совершили серию нападений на военные посты. В результате этого конфликта несколько сотен тысяч рохинджа стали беженцами в соседнем Бангладеш. Тогда в Мьянме правило гражданское правительство, сторонники которого сейчас ведут войну против взявших власть военных. В 2017 г. это правительство не осуждало действий военных, и его сторонники и сейчас занимают уклончивую позицию по поводу этого конфликта. Ни одно правительство Мьянмы не признавало рохинджа гражданами своей страны и считало их мигрантами из Бангладеш.
На Мьянму, в силу ее изоляции, решение суда ООН окажет мало влияния, говорит проживающий в Мьянме политолог Петр Козьма. Судьи решали, шла ли речь о непропорциональном применении силы (без геноцидных намерений) или о непредотвращении геноцида отдельными исполнителями (как в случае с Сербией в 2007 г.), либо о полноценном геноциде. Фактически большинство не в пользу Мьянмы оказалось довольно хрупким: если бы всего у одного судьи оказалось противоположное мнение, голоса бы разделились почти поровну – 8 на 7, а так результат был 9 на 6. В целом у суда ООН нет способов и механизмов заставить Мьянму выполнять его решения. Для Мьянмы наиболее болезненными, на взгляд эксперта, являются решения о финансовой компенсации и о репатриации рохинджа.
Гамбия, выигравшая иск, может обратиться в Совбез ООН, но там сидят Россия и Китай со всеми вытекающими, продолжает Козьма. Вопрос будет рассмотрен на Генассамблее, но каких-то рычагов давления на Мьянму не имеет и она. Даже теоретически заморозить ее членство в ООН не получится. Мьянму до сих пор там представляет назначенец прежних властей и жесткий критик нынешнего поствоенного правительства, которое будет только радо такому повороту. Но нужно отметить, что страна признана судом ООН ответственной за геноцид впервые в истории, поэтому, возможно, будет попытка создать какие-то механизмы давления, но какие, пока непонятно, отмечает Козьма.