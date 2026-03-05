Кто такой Руслан Цаликов

Кто такой Руслан ЦаликовБывший первый замминистра обороны задержан по делу о создании преступного сообщества
Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, занимавший этот пост с декабря 2015 г. до июня 2024 г., задержан, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Против него возбуждено уголовное дело о преступном сообществе, участники которого похитили в 2017–2024 гг. бюджетные средства. Цаликову предъявлены обвинения по статьям о создании ОПС с использованием служебного положения, растрате, отмывании денег и получении взяток. Что о нем известно – в справке
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 г. в городе Орджоникидзе (ныне – Владикавказ, Северная Осетия). После школы поступил на экономический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, окончив его в 1978 г. Затем продолжил образование в аспирантуре Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), успешно завершив обучение в 1983 г. и став кандидатом экономических наук.
После аспирантуры Цаликов вернулся во Владикавказ, где занимал должности старшего преподавателя и заместителя декана экономического факультета Северо-Осетинского госуниверситета. В 1987–1989 гг. был замгендиректора по экономическим вопросам производственного мебельного объединения «Казбек», после чего перешел на работу в министерство финансов Северо-Осетинской АССР. Возглавил ведомство в 1990 г.
На посту регионального министра Цаликов проработал до 1994 г., после чего поступил на службу в МЧС России, руководителем которого в том же году стал Сергей Шойгу. Перед тем как занять эту должность, Шойгу в 1992–1993 гг. был заместителем главы временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии.
В МЧС Цаликов сначала возглавил Главное финансово-экономическое управление, а затем – департамент финансово-экономической деятельности. С 2000 г. он занимал пост замглавы МЧС, с 2005 г. – пост статс-секретаря – заместителя Шойгу, а с июня 2007 г. – первого замглавы МЧС. В мае – ноябре 2012 г. вслед за своим начальником перешел в администрацию Московской области, став вице-губернатором (Шойгу – губернатором).
После назначения Сергея Шойгу главой Минобороны РФ Цаликов успел несколько дней проработать в качестве исполняющего обязанности губернатора Московской области, после чего перешел на должность первого замминистра обороны.
В Минбороны Цаликов курировал вопросы строительства, жилищного обеспечения, ремонта, управления имуществом, финансового контроля и др. В 2022 г. был включен в санкционные списки США и ЕС. В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин снял Шойгу с поста министра и назначил его секретарем Совета безопасности. Новым главой оборонного ведомства стал Андрей Белоусов. Спустя месяц Цаликов был освобожден президентом от своей должности.
Вскоре после увольнения, в июле 2024 г., Цаликов вошел в пятерку списка «Единой России» на выборах в хурал (парламент) Тувы (этот регион – родина Шойгу). Он не участвовал в праймериз по отбору кандидатов в депутаты – решение о его выдвижении приняла конференция регионального отделения ЕР. Как писали тогда «Ведомости», экс-чиновник рассматривался в качестве вероятного представителя хурала в Совете Федерации.
В январе 2025 г. Цаликов дал показания по уголовному делу об особо крупной растрате и легализации средств в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного в апреле 2024 г., за месяц до отставки Шойгу. Как тогда писали «Ведомости», Цаликов находился в статусе свидетеля. В июле 2025 г. Иванов был признан виновным в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Он был приговорен к 13 годам колонии.
21 мая 2025 г., в день 70-летия Шойгу, парламент Тувы назначил сенатором не Цаликова, а директора территориального ФОМСа Шолбана Кужугета. Как заявил сам Цаликов на заседании, он предложил главе Тувы Владиславу Ховалыгу и «соответствующим структурам» «посмотреть все-таки кандидатуру человека, который здесь вырос».
Цаликов – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Александра Невского, Дружбы и многими медалями.