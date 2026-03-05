Кто такой Руслан Цаликов

В январе 2025 г. Цаликов дал показания по уголовному делу об особо крупной растрате и легализации средств в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного в апреле 2024 г., за месяц до отставки Шойгу. Как тогда писали «Ведомости», Цаликов находился в статусе свидетеля. В июле 2025 г. Иванов был признан виновным в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Он был приговорен к 13 годам колонии.