Бывший первый заместитель Сергея Шойгу может стать сенатором от Тувы

Бывший первый заместитель Сергея Шойгу может стать сенатором от ТувыПока что Руслан Цаликов баллотируется в парламент республики
Руслан Цаликов, на протяжении восьми с половиной лет занимавший пост первого заместителя министра обороны России и покинувший его 17 июня, может стать представителем верховного хурала Тувы в Совете Федерации (СФ), сообщили два собеседника «Ведомостей», близких к органам власти республики. Он наряду с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и Героем России, участником спецоперации Буяном Кууларом возглавляют список «Единой России» (ЕР) на очередных выборах в региональный парламент, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, сообщил «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов.
Цаликов не участвовал в праймериз по отбору кандидатов в депутаты хурала. Решение о его выдвижении приняла конференция регионального отделения ЕР. На сайте республиканской ячейки не раскрыты имена кандидатов. Отмечается лишь, что в список вошли «как действующие депутаты, так и новые кандидатуры, в числе которых восемь участников специальной военной операции». «Партия ввела преференции для таких кандидатов, сопровождала их индивидуально и будет сопровождать на протяжении всей избирательной кампании», – говорится в сообщении. Не известно, входит ли в число заявленных участников спецоперации Цаликов.
Пост сенатора от парламента Тувы с 2019 г. занимает Дина Оюн, которая входит в комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам. В соответствии с законом о порядке формирования верхней палаты парламента сенатором от законодательного органа государственной власти субъекта Федерации может стать только депутат этого органа, постоянно проживающий на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествовавших такому выдвижению. Ценз оседлости не распространяется на высших офицеров или лиц, имеющих соответствующий им классный чин, а также на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин действительного государственного советника РФ первого класса.
Последний классный чин имеет Цаликов. На посту первого замминистра обороны он работал с 24 декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г., до этого на протяжении трех лет был заместителем министры обороны. В военное ведомство он пришел вскоре после назначения министром экс-губернатора Московской области Сергея Шойгу, заместителем которого он был с 17 мая по 6 ноября 2022 г. Шойгу был уволен с поста министра обороны 12 мая 2024 г. и назначен секретарем Совета безопасности.
Чем известен Цаликов
Родился 31 июля 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (сейчас – Владикавказ, Северная Осетия). В 1978 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «экономист», в 1983 г. – аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова). Имеет научную степень кандидата экономических наук. На государственной службе с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии, с 1994 г. служил в МЧС России. С 2000 г. занимал пост замминистра, с 2007 по 2012 г. – первого замминистра. Все это время пост главы ведомства занимал Сергей Шойгу. После назначения последнего в 2012 г. губернатором Московской области Цаликов был назначен вице-губернатором. Вскоре после назначения Шойгу министром обороны России 6 ноября 2012 г. Цаликов перешел на должность заместителя главы военного ведомства. Шойгу был уволен с поста министра обороны 12 мая 2024 г. и назначен секретарем Совета безопасности.
Мандат в федеральном парламенте – один из немногих политических ресурсов, которые Тува использует для налаживания связей в Москве, говорит политолог Александр Кынев. «Учитывая, что регион при этом является родиной Шойгу, выдвинуть человека из его группы будет логичным. Вопрос – кому это сейчас больше нужно. Получит ли Тува от Шойгу что-то сегодня или скорее Шойгу перепозиционирует своих представителей, поскольку в Совбезе мало мест?» – сказал он «Ведомостям».
«Выгодным стало бы назначение Цаликова в аппарат Совбеза. Но если этот вариант по каким-то причинам окажется невозможным, то Цаликов действительно перейдет в СФ», – считает политолог Ростислав Туровский. По словам источника, близкого к Минобороны, рассматривались варианты и иного трудоустройства Цаликова, в том числе в Совбез, но в итоге остановились на варианте с СФ.
«Если учитывать сложившиеся за десятилетия практики, то Цаликов должен получить место зампредседателя палаты или возглавить комитет. Но профильный комитет по обороне и безопасности сейчас возглавляет [Владимир] Булавин, бывший полпред в СЗФО и руководитель ФТС. То есть тоже серьезный человек, – говорит политолог Виталий Иванов. – Комитет, конечно, можно и поделить. Но логичнее, наверное, было бы избрать Цаликова вице-спикером. Сейчас есть вакансия в связи с переводом [бывшего первого вице-спикера Совета Федерации Андрея] Турчака на Алтай [в качестве врио главы региона]».
Впрочем, как говорили ранее источники «Ведомостей», последняя должность, вероятнее всего, достанется Владимиру Якушеву, который пока работает полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Поэтому, как отмечают другие собеседники «Ведомостей», есть вероятность, что Цаликову не достанется существенных должностей в верхней палате парламента. Пока, отмечают они, задача первый важный шаг – это получить мандат сенатора.