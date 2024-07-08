Бывший первый заместитель Сергея Шойгу может стать сенатором от Тувы

Чем известен Цаликов

Родился 31 июля 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (сейчас – Владикавказ, Северная Осетия). В 1978 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «экономист», в 1983 г. – аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова). Имеет научную степень кандидата экономических наук. На государственной службе с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии, с 1994 г. служил в МЧС России. С 2000 г. занимал пост замминистра, с 2007 по 2012 г. – первого замминистра. Все это время пост главы ведомства занимал Сергей Шойгу. После назначения последнего в 2012 г. губернатором Московской области Цаликов был назначен вице-губернатором. Вскоре после назначения Шойгу министром обороны России 6 ноября 2012 г. Цаликов перешел на должность заместителя главы военного ведомства. Шойгу был уволен с поста министра обороны 12 мая 2024 г. и назначен секретарем Совета безопасности.