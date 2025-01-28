Руслан Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Руслан Цаликов дал показания по делу Тимура ИвановаБывший первый заместитель министра обороны находится в статусе свидетеля
Бывший первый замглавы Минобороны РФ (2015-2024 гг.), депутат верховного хурала Тувы от «Единой России» Руслан Цаликов дал показания по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом предварительного расследования.
Ранее об это со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал ТАСС. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что Цаликов находится в статусе свидетеля.
Показания Цаликов дал в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении бывшего заместителя министра обороны и его бывшего подчиненного подчиненного Антона Филатова.
Следствие пока не давало официальных комментариев. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет и в верховный хурал Тувы.
В отношении Иванова расследуется три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, Иванов организовал группировку работников банка, которые выводили средства на счет бывшего замминистра обороны. Кроме того, Иванову вменяется дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сумма взятки составляет 1,185 млрд руб. По информации следствия, по делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
Иванову также инкриминируется в хищении и растрате, расследование по этому делу было завершено 19 ноября 2024 г. Речь идет о деле о растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Фигурантами дела также являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов и топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг.
Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 г. В 2024 г. он был уволен с должности в связи с «утратой доверия к гражданскому служащему» (п. 1.1 ч. 1 ст. 37 закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). Иванов был задержан в апреле 2024 г.