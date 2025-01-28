Руслан Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Согласно материалам следствия, Иванов организовал группировку работников банка, которые выводили средства на счет бывшего замминистра обороны. Кроме того, Иванову вменяется дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сумма взятки составляет 1,185 млрд руб. По информации следствия, по делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.