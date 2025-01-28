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Руслан Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый заместитель министра обороны находится в статусе свидетеля
Яна Суринская
Анастасия Брянцева
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший первый замглавы Минобороны РФ (2015-2024 гг.), депутат верховного хурала Тувы от «Единой России» Руслан Цаликов дал показания по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом предварительного расследования.

Ранее об это со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал ТАСС. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что Цаликов находится в статусе свидетеля.

Показания Цаликов дал в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ)  и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении бывшего заместителя министра обороны и его бывшего подчиненного подчиненного Антона Филатова. 

Следствие пока не давало официальных комментариев. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет и в верховный хурал Тувы.

В отношении Иванова расследуется три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, Иванов организовал группировку работников банка, которые выводили средства на счет бывшего замминистра обороны. Кроме того, Иванову вменяется дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сумма взятки составляет 1,185 млрд руб. По информации следствия, по делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.

Иванову также инкриминируется в хищении и растрате, расследование по этому делу было завершено 19 ноября 2024 г. Речь идет о деле о растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Фигурантами дела также являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов и топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг. 

Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 г. В 2024 г. он был уволен с должности в связи с «утратой доверия к гражданскому служащему» (п. 1.1 ч. 1 ст. 37 закона  «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). Иванов был задержан в апреле 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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