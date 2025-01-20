Дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате поступило в суд
В Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), следует из картотеки.
На сайте суда указано, что дело зарегистрировано 17 января 2025 г.
20 ноября 2024 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Следственный комитет (СК) РФ обвинил Иванова в двух эпизодах особо крупных растрат и легализации средств банка «Интеркоммерц». По данным следствия, бывший замминистра обороны организовал преступную группу из работников банка, которые выводили средства на счета фигурантов. Общая сумма составила 3,9 млрд руб. Иванов также обвиняется в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами. Ущерб от подобных сделок составил 205 млн руб.
Кроме того, Иванову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он был задержан в апреле 2024 г., в сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.