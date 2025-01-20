Дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате поступило в суд

Кроме того, Иванову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он был задержан в апреле 2024 г., в сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.