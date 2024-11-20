СК обвинил Тимура Иванова в растрате и отмывании более 4 млрд рублей
Следственный комитет РФ вменяет бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову два случая особо крупных растрат и легализацию денежных средств банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, Иванов создал преступную группу из работников банка. Именно они выводили средства на счета фигурантов. Общая сумма составила 3,9 млрд руб. (ст. 174.1 УК РФ).
Иванов обвиняется также и в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по ст. 160 УК РФ. Так, ущерб от подобных сделок составил 205 млн руб.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.
В начале октября СК вменило Иванову еще одно обвинение. Следствие считает, что экс-замминистра перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Переводы Иванов делал под видом заключения договоров купли – продажи иностранной валюты.