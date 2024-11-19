Адвокат: расследование по делу Тимура Иванова о паромах завершено
Расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова о хищении и растрате завершено, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.
Речь идет о деле о растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Фигурантами дела также являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, а также топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг. Их ранее объявили в международный розыск.
«Расследование уголовного дела завершено», – заявил Мусаев.
7 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что бывшему замминистра обороны предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Иванов под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты перечислил на счета компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц». Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб.
По другому делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.