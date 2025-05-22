Парламент Тувы в день 70-летия Шойгу назначил нового сенатора

По мнению Калачева, возможная связь нового сенатора с секретарем Совбеза смягчает ситуацию, но может быть и работой на местную публику, «которой до сих пор сложно поверить, что их земляк не всемогущ». Политолог Александр Кынев говорит, что в таком небольшом регионе, как Тува (численность населения республики, по данным на 2024 г., составляет 337 544 человека), «найти родственные связи не так уж и сложно». Но назначение сенатора он считает все же ослаблением «политических позиций экс-министра в регионе»: «Учитывая, что это случилось сегодня, это вдвойне символично».