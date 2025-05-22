Парламент Тувы в день 70-летия Шойгу назначил нового сенатора

Парламент Тувы в день 70-летия Шойгу назначил нового сенатораВместо его экс-заместителя Цаликова с восьмимесячной задержкой в СФ отправится глава местного ФОМСа
Верховный хурал Тувы неожиданно наделил полномочиями сенатора директора территориального ФОМСа Шолбана Кужугета. Неожиданным это стало не потому, что место в Совете Федерации (СФ) не досталось бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову (о его кандидатуре писали «Ведомости»), а потому, что назначение никак не анонсировалось. В соответствии с законом «О порядке формирования СФ» назначить сенатора нужно было не позднее 25 октября 2024 г., и, когда это не было сделано, стало очевидно, что кандидатура Цаликова устраивает не все заинтересованные стороны.
Хурал традиционно публикует проект повестки дня предстоящей сессии, убедился корреспондент «Ведомостей» за последние несколько месяцев. Перед назначенным на 21 мая (в этот день экс-начальнику Цаликова, выходцу из Тувы Сергею Шойгу исполнилось 70 лет, сейчас он занимает пост секретаря Совбеза) заседанием на сайте регионального парламента не был опубликован перечень предложенных к рассмотрению вопросов.
Назначение сенатора депутаты 21 мая отложили напоследок. Соответствующий вопрос, шедший 38-м, стал одним из двух дополнительных в повестке.
На трибуну неожиданно вышел Цаликов в военной форме (обычно он приходил на сессии в гражданском). «Конечно, у нас этот вопрос немножко затянулся. Причины абсолютно ясные, понятные, они находятся в области технологии и технических моментов, связанных с возможностями занятия этой должности, но вопрос требует решения», – начал он. По словам депутата, он предложил главе Тувы Владиславу Ховалыгу и «соответствующим структурам» «посмотреть все-таки кандидатуру человека, который здесь вырос». Сам Цаликов, уроженец Северной Осетии, до 2024 г. никак не был связан с Тувой.
«Я к этой мысли пришел, работая в составе хурала. Я еще полгода назад так не думал», – признался докладчик и предложил кандидатуру Кужугета.
Бывший первый замминистра обороны добавил, что кандидат согласовывался с администрацией президента (АП) и СФ. «Он достаточно молодой человек (Кужугету 38 лет. – «Ведомости»), он очень последовательно идет по жизни, даже вот по законодательной ее составляющей: городской хурал, теперь республиканский. И мне кажется, что в наших силах оказывать ему всестороннюю помощь», – заявил Цаликов.
Второго кандидата в сенаторы предложила фракция КПРФ. Им стал секретарь рескома КПРФ Лодой-Дамба Куулар. Цаликова поддержали 28 депутатов, 1 проголосовал против, еще двое не голосовали. Воздержавшихся не было. За кандидатуру Куулара проголосовали три депутата, против – тоже три, также трое воздержались. Не голосовали по кандидатуре коммуниста 22 депутата.
Кужугет и Шойгу родились в одном городе – Чадане.
Политическая карьера Шойгу закатывается, лоббистские возможности прежними уже не будут, люди из его клана не могут чувствовать себя неприкосновенными, их карьерные перспективы под вопросом, говорит политолог Константин Калачев. 28 января «Ведомости» сообщали, что Цаликов дал показания по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.
По мнению Калачева, возможная связь нового сенатора с секретарем Совбеза смягчает ситуацию, но может быть и работой на местную публику, «которой до сих пор сложно поверить, что их земляк не всемогущ». Политолог Александр Кынев говорит, что в таком небольшом регионе, как Тува (численность населения республики, по данным на 2024 г., составляет 337 544 человека), «найти родственные связи не так уж и сложно». Но назначение сенатора он считает все же ослаблением «политических позиций экс-министра в регионе»: «Учитывая, что это случилось сегодня, это вдвойне символично».
Из-за затянувшегося на восемь месяцев назначения сенатора от парламента Тувы возник своеобразный правовой прецедент: полномочия предыдущего представителя заксобрания в СФ Дины Оюн, не участвовавшей в выборах в текущий созыв, были продлены на полгода, хотя на сайте верхней палаты было указано, что они прекращены в сентябре 2024 г. Она покинула свой пост только 27 марта 2025 г., причем ее отставка была оформлена как «досрочная». После ухода из СФ Оюн возглавила Русский дом в Буэнос-Айресе, писали «Ведомости» 21 апреля.
Назначение сенатора от Тувы знаменует окончание периода междувластия, когда полномочия сенатора не были подтверждены на очередных выборах и были сомнения в легитимности участия ее в работе верхней палаты парламента, отмечают юристы. Как писали «Ведомости» 14 января, губернатор Рязанской области Павел Малков в отведенный законом срок также не нашел замену своему предшественнику Николаю Любимову, по собственному желанию досрочно покинувшему верхнюю палату парламента 11 декабря 2024 г. и арестованному на следующий день по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Кстати, данное 7 мая начальником информационно-аналитического управления аппарата регионального парламента Юрием Дарбаа обещание предоставить «Ведомостям» в первоочередном порядке информацию о кандидатах на должность сенатора выполнено не было.