Жители Люблино и Марьино совершили более 1000 поездок на роботакси
В среднем пассажиры оценили такой способ передвижения на 4,88 по пятибалльной шкале. Средняя протяженность поездки составила около 3,15 км, а средняя продолжительность – 11,5 мин.
Удобство поездок пассажиры оценили на 4,9, а понятность управления поездкой через интерфейс в салоне – на 4,81. 98,4% опрошенных сообщили, что в процессе движения их не укачивало.
В компании сообщили, что заказать роботакси можно в пределах зоны тестирования. Стоимость поездки в тестовый период составит 1 руб. За рулем находится водитель-испытатель, а в салоне могут находиться до трех совершеннолетних пассажиров.
7 июня 2023 г. «Яндекс» запустил в одном из районов Москвы тестирование роботакси. Машинами управляет искусственный интеллект (ИИ). Впервые «Яндекс» провел испытания роботакси в 2018 г. в Иннополисе в Татарстане, жители которого совершили более 60 000 поездок. По данным компании на 2023 г., беспилотные автомобили проехали более 24 млн км.
3 апреля советник гендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что компания намерена начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 г. как в сфере такси, так и в частном секторе. 2028 г. компания оценивает как год начала коммерциализации роботакси. Худавердян добавил, что, согласно прогнозам компании, приобретать беспилотные автомобили для личного пользования также будет частный сектор.