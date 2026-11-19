3 апреля советник гендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что компания намерена начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 г. как в сфере такси, так и в частном секторе. 2028 г. компания оценивает как год начала коммерциализации роботакси. Худавердян добавил, что, согласно прогнозам компании, приобретать беспилотные автомобили для личного пользования также будет частный сектор.