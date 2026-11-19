Пушилин: армия России контролирует 90% территории ДНР
Территория ДНР освобождена примерно на 90%, при этом обстановка на линии фронта продолжает меняться ежедневно. Об этом ИС «Вести» сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Это не так быстро, как всем хотелось бы, и нам в том числе, но и работа очень непростая. Тяжелая мужская работа», – подчеркнул Пушилин.
В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удары БПЛА по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате в порту Измаил поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, под удар попал сухогруз, который находился в море.
11 ноября Минобороны России заявило, что вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенные пункты Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР. Воскресенку освободили благодаря усилиям подразделений группировки войск «Восток», а над Шиловкой контроль установили подразделения группировки войск «Центр».
4 октября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия будет биться с Украиной даже за 0,01% территории ДНР. «Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», – подчеркнул представитель Кремля.