В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удары БПЛА по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате в порту Измаил поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, под удар попал сухогруз, который находился в море.