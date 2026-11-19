Путин сравнил ситуацию на трассе «Новороссия» с «Дорогой жизни» в Ленинграде
Ситуация с атаками беспилотников на трассе «Новороссия», которая проходит через новые регионы, напоминает «Дорогу жизни» в блокадный Ленинград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мне это отчасти даже напоминает "Дорогу жизни". У нас там и потери есть: как правило, гражданские люди, водители, которые ведут себя героически. Мы будем делать все для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу», – сказал он.
Последние месяцы трасса Р-280 «Новороссия» подвергается массированным атакам украинских беспилотников. Автодорога соединяет Ростов-на-Дону и Крым, проходит по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены его конструкции. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам.