Путин предложил европейцам изложить свою позицию по Украине в Москве
Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
19 ноября американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о поездке вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Берлин. Американские представители намерены согласовать с Украиной и европейскими лидерами общую позицию по ключевым условиям урегулирования, обсудить гарантии безопасности и подготовить следующий раунд переговоров.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости выяснить искренность намерений Европы по поиску мирного решения. По его оценке, европейские политики, за исключением президента Финляндии Александра Стубба, пока не демонстрируют готовности содействовать урегулированию.
16 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участие европейцев в переговорах с Россией не согласовано. По его словам, переговоры России, Украины и США продолжатся предположительно в Абу-Даби, однако дата нового раунда пока не определена. Предыдущая встреча состоялась 10–11 ноября.