16 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участие европейцев в переговорах с Россией не согласовано. По его словам, переговоры России, Украины и США продолжатся предположительно в Абу-Даби, однако дата нового раунда пока не определена. Предыдущая встреча состоялась 10–11 ноября.