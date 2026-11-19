«Считаем каждый по деньгам, по срокам. Мы не стоим, мы обсуждаем, сколько по времени, где можно соптимизировать. Но план восстановления полностью согласован, деньги на это есть, профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим и уже будем штабить его с точки зрения выполнения», – сказал вице-премьер.