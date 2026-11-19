Хуснуллин: план восстановления Крымского моста полностью согласован
План восстановления Крымского моста согласован полностью. Сформирована профессиональная команда для проведения работ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Вести».
По словам Хуснуллина, было рассмотрено три варианта развития событий.
«Считаем каждый по деньгам, по срокам. Мы не стоим, мы обсуждаем, сколько по времени, где можно соптимизировать. Но план восстановления полностью согласован, деньги на это есть, профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим и уже будем штабить его с точки зрения выполнения», – сказал вице-премьер.
19 ноября вице-премьер Андрей Никитин заявлял, что восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста после ночной атаки ВСУ находятся в самом разгаре.
Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке. Движение по нему временно остановили. Атака на мост стала третьей за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.