Доля портов Балтики в экспорте российской пшеницы превысила 60%
В октябре Россия экспортировала 3,37 млн т пшеницы, из которых 2,05 млн т, или 61%, было вывезено через порты Балтики. Доля этого направления выросла на 9 п. п. в сравнении с сентябрьскими значениями. Такие данные «Ведомостям» предоставил аналитический центр «Русагротранс».
В направлении стран Средней Азии экспортировано 350 000 т, отдельно через порты Каспия – более 300 000 т. В совокупности три направления составили 80% от всего октябрьского экспорта.
«Русагротранс» прогнозирует, что в ноябре Россия экспортирует 2,9–3,1 млн т. Снижение возможно из-за традиционного для этого времени ухудшения погодных условий в портах и сокращения речных перевозок.
30 октября аналитическое агентство сообщило, что общий вывоз основных зерновых культур за июль – октябрь эксперты оценивают в 13,8 млн т. Экспорт пшеницы может составить 10,3 млн т против 16,9 млн т годом ранее, ячменя – 2,3 млн т против 3 млн т, кукурузы – 1,2 млн т против 1,3 млн т.
22 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила в интервью «Ведомостям», что российские экспортеры зерна рассматривают новые маршруты поставок продукции, в том числе транзитом через территорию Китая. По ее словам, поставлять зерно в азиатские страны, особенно в Юго-Восточную Азию, удобнее через порты Дальнего Востока.