Парламент Дании разрешил США расширить военное присутствие в Гренландии
Парламент Дании разрешил США расширить военное присутствие в Гренландии. Депутаты единогласно ратифицировали соглашение о безопасности острова, заключенное с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщило Reuters.
Соглашение поддержали 109 депутатов, против не проголосовал никто. Документ предусматривает расширение американского военного присутствия в Гренландии, в том числе возможность размещения на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол».
При этом соглашение подтверждает суверенитет Дании над Гренландией и право жителей острова на самоопределение. Документ вступит в силу после того, как датский МИД уведомит США о завершении необходимых процедур. Одобрение американского сената не требуется.
США, Дания и Гренландия подписали соглашение в сентябре 2026 г.
22 сентября Трамп заявил о планах США построить две крупные военные базы в Гренландии. Он сообщил, что Вашингтон достиг соответствующего соглашения с Данией и Гренландией. По словам американского президента, договоренности должны укрепить позиции США в Арктике и предотвратить появление на острове военных объектов противников Вашингтона.
В октябре американский президент заявил, что США в ближайшее время приступят к масштабной разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии.