«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных на «Диске»
Инженеры восстановили все основные функции сервиса. Пользователи снова могут автоматически загружать фотографии с мобильных устройств, скачивать файлы и папки в виде архива, а также воспроизводить видео.
«Яндекс» отметил, что восстановительные работы продолжаются. В компании рассчитывают и дальше увеличивать долю доступных данных.
28 октября «Яндекс» сообщил, что восстановил доступ к 96% данных, хранящихся на сервисе «Яндекс Диск», включая документы, фотографии, аудио- и видеозаписи. Компания отметила, что все основные функции «Яндекс Диска» уже работают, в том числе загрузка, скачивание и синхронизация файлов.
Удары по дата-центрам «Яндекса» произошли в начале октября. Атаки на ЦОДы были совершены 8, 9 и 11 октября. Первым пострадал дата-центр в Сасове, затем в Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации, в том числе при доступе в Yandex Cloud. «Яндексу» удалось восстановить доступ к ключевым сервисам только к концу октября.