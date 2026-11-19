Удары по дата-центрам «Яндекса» произошли в начале октября. Атаки на ЦОДы были совершены 8, 9 и 11 октября. Первым пострадал дата-центр в Сасове, затем в Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации, в том числе при доступе в Yandex Cloud. «Яндексу» удалось восстановить доступ к ключевым сервисам только к концу октября.