«Яндекс» после атак на дата-центры восстановил ключевые функции всех сервисов

В III квартале «Яндекс» получил выручку в 411 млрд руб. (+12%), а за девять месяцев 2026 г. – 1,17 трлн руб. (+16%). Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал – «Яндекс» пока оценивает последствия этих ударов.