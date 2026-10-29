«Яндекс» после атак на дата-центры восстановил ключевые функции всех сервисов
Российский «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных (ЦОД, или дата-центры). Об этом заявили в отчетности корпорации.
«Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса – в них доступны ключевые функции. Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме», – говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам. Корпорация фокусируется «на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».
В III квартале «Яндекс» получил выручку в 411 млрд руб. (+12%), а за девять месяцев 2026 г. – 1,17 трлн руб. (+16%). Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал – «Яндекс» пока оценивает последствия этих ударов.
Удары по дата-центрами «Яндекса» произошли в начале октября. Атакам подверглись ЦОДы в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации.