Над Россией сбили более 1200 беспилотников
За ночь 29 октября российские ПВО уничтожили 1214 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Башкирией и Удмуртией.
Согласно Telegram-каналу Росавиации, ограничивалась работа аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Саратова, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Череповца, Кирова, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.