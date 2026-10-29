Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,09+0,35%RTSI976,62+0,35%RGBI112,34+0,03%RGBITR778,05+0,06%
Главная / Политика /

Над Россией сбили более 1200 беспилотников

Антон Потоков
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

За ночь 29 октября российские ПВО уничтожили 1214 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Башкирией и Удмуртией.

Согласно Telegram-каналу Росавиации, ограничивалась работа аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Саратова, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Череповца, Кирова, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте