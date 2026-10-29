The Atlantic: Маск дистанцировался от Украины из-за Starlink

В конце 2022 г. SpaceX запустила отдельный сервис Starshield для военных заказчиков. Однако на него приходится менее 1% терминалов в зоне конфликта. Большинство устройств работают через коммерческую сеть Starlink, обслуживание которой обходится примерно в $30 в месяц. Стоимость Starshield может достигать $25 000.