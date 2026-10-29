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The Atlantic: Маск дистанцировался от Украины из-за Starlink

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Применение спутниковой сети Starlink для управления ударными беспилотниками вызвало возражения внутри SpaceX и недовольство ее основателя Илона Маска. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на беседы с американскими и украинскими чиновниками, военными и специалистами отрасли.

Отмечается, что изначально Маск предоставил Украине тысячи терминалов для больниц, государственных учреждений и гуманитарных организаций. Позднее сеть стали использовать военные для управления беспилотниками и тактической связи. По данным издания, в сентябре 2022 г. предприниматель отказался включить Starlink в Черном море для проведения украинских атак.

В конце 2022 г. SpaceX запустила отдельный сервис Starshield для военных заказчиков. Однако на него приходится менее 1% терминалов в зоне конфликта. Большинство устройств работают через коммерческую сеть Starlink, обслуживание которой обходится примерно в $30 в месяц. Стоимость Starshield может достигать $25 000.

После октябрьских перебоев связи SpaceX предложила американским военным перейти на более дорогой контракт для восстановления доступа. Сопоставимой альтернативы Starlink у Украины пока нет, а создание замены может занять больше года, отмечает The Atlantic.

24 октября Маск заявил, что ВСУ использовали Starlink для нанесения ударов БПЛА, нарушив условия предоставления услуги, из-за чего возможность такого применения технологии была заблокирована. Маск подчеркнул, что Starlink является гражданским коммерческим сервисом, использование которого для наступательных ударов беспилотников никогда не разрешалось.

14 октября сообщалось, что в работе терминалов Starlink возникли ограничения, которые, по некоторым данным, привели к срыву нескольких военных операций ВСУ. 23 октября президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать проблему с передачей разведывательных данных Украине. 

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