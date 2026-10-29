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США отправят четверых журналистов в Алешки

Ксения Наумчик

Журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию в городе Алешки Херсонской области. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции.

Как отметил глава РФПИ, журналисты смогут непосредственно наблюдать за ходом миссии и работами по разминированию.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибыли четверо американских журналистов. По ее словам, они будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей и документировать происходящее.

Чем известны Алешки, где пройдет гуманитарная операция

Общество

Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 по московскому времени и будет действовать до 22:59 1 ноября. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное движение колонны с социально важными грузами.

23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках. Соглашение было достигнуто при содействии Мелании Трамп. На следующий день российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила по итогам переговоров с  уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, что обе стороны выполняют обязательства по подготовке гуманитарной миссии.

28 октября Лантратова заявила, что в Алешках проходит разминирование дорог для доставки гуманитарной помощи и выезда жителей. 

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