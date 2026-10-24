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Лантратова: Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по Алешкам

Анна Суслова

Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по договоренностям о гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области. Об этом по итогам онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Проинформировала, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября в 4:00 по московскому времени. В свою очередь, Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 3:00 по киевскому времени. То есть, в одно и то же время», – сообщила Лантратова.

Также стороны обсудили ранее согласованные детали. Лантратова добавила, что все происходит в соответствии с проработанными договоренностями, а обе стороны выполняют взятые на себя обязательства.

23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия введет режим тишины в Алешках в связи с проведением гуманитарной операции с 4:00 27 октября.

В тот же день генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что США добились договоренностей о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Они были достигнуты благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Отмечалось, что договоренности начнут действовать 29 октября. Мелания Трамп поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.

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