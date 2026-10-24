Лантратова: Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по Алешкам
Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по договоренностям о гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области. Об этом по итогам онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Проинформировала, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября в 4:00 по московскому времени. В свою очередь, Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 3:00 по киевскому времени. То есть, в одно и то же время», – сообщила Лантратова.
Также стороны обсудили ранее согласованные детали. Лантратова добавила, что все происходит в соответствии с проработанными договоренностями, а обе стороны выполняют взятые на себя обязательства.
23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия введет режим тишины в Алешках в связи с проведением гуманитарной операции с 4:00 27 октября.
В тот же день генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках.
23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что США добились договоренностей о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Они были достигнуты благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Отмечалось, что договоренности начнут действовать 29 октября. Мелания Трамп поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.