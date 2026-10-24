Лантратова: Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по Алешкам

«Проинформировала, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября в 4:00 по московскому времени. В свою очередь, Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 3:00 по киевскому времени. То есть, в одно и то же время», – сообщила Лантратова.