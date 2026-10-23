Генштаб ВСУ подтвердил введение режима тишины в районе Алешек с 27 октября
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках Херсонской области с 27 октября. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.
«Для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября», – сказано в сообщении.
Украинская сторона отметила, что приложит «максимальные усилия для обеспечения безопасности» и стабилизации ситуации в Алешках.
23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия введет режим тишины в Алешках Херсонской области с 4 часов утра мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции. Он добавил, что специалисты обеспечат безопасный проезд гуманитарной колонны в город, чтобы защитить людей и доставить им необходимые грузы.
В тот же день Белый дом сообщил о договоренности о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Соглашение было достигнуто благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Она отметила, что в Алешках будет работать американская медийная организация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.