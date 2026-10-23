Генштаб ВСУ подтвердил введение режима тишины в районе Алешек с 27 октября

В тот же день Белый дом сообщил о договоренности о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Соглашение было достигнуто благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Она отметила, что в Алешках будет работать американская медийная организация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.