США сообщили о локальном прекращении огня в Алешках

Мелания Трамп отметила, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. Она добавила, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс. По словам первой леди, это поможет обеспечить выполнение «пожеланий каждой семьи» в полной мере.