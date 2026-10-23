США сообщили о локальном прекращении огня в Алешках
США добились договоренностей о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Договоренности были достигнуты благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Они начнут действовать 29 октября.
«Невоенные гражданские лидеры обеих стран будут работать вместе, чтобы посетить жителей Алешек у них дома и определить, какая помощь им требуется. Жители, которые захотят эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до места назначения», – сказала первая леди.
Мелания Трамп отметила, что ее представители работали как с российской, так и с украинской стороной. Она добавила, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс. По словам первой леди, это поможет обеспечить выполнение «пожеланий каждой семьи» в полной мере.
30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. Он подчеркнул, что серьезной проблемой является то, что эти люди «не знают, что делать за пределами города, в котором прожили всю свою жизнь».
10 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что команда Мелании Трамп готова подключиться к помощи городу Алешки Херсонской области. Она сообщила, что на данный момент идут «сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи». По словам Лантратовой, помощь в Алешки мешают доставить дроны, находящиеся над дорогами, и дистанционно установленные мины на трассах.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Алешках Херсонской области. Российский и американский лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.