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Путин с Трампом договорились о гуманитарной работе над ситуацией в Алешках

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Алешках Херсонской области и пришли к тому, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что работа по этому направлению ведется. Путин обсудил гуманитарный кризис в Алешках и с папой римским Львом XIV, напомнил Песков.

Пресс-служба Святого Престола сообщала, что в ходе беседы понтифик выразил «глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией» в городе и призвал к перемирию. По его мнению, прекращение огня позволит организовать доставку продовольствия и медицинской помощи, а также обеспечить добровольную и безопасную эвакуацию мирных жителей. Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола содействовать диалогу и мирному урегулированию конфликта.

10 октября Лантратова рассказала о готовности команды первой леди США Мелании Трамп подключиться к оказанию помощи Алешкам. По ее словам, российская сторона поддерживает контакты с американскими представителями по гуманитарным вопросам.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов в Алешки.

30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках остаются около 1300 жителей. «Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.

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