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Мирошник: в Алешках в Херсонской области остаются около 1300 человек

Антон Потоков
ТАСС
ТАСС

В городе Алешки Херсонской области остаются около 1300 жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии для «Соловьев Live».

«Они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема», – сказал дипломат.

Мирошник также заявил, что доставка продуктов в Алешки осложнена из-за минирования дорог и атак беспилотников.

Кроме того, дипломат рассказал, что представители Совета ООН по правам человека были шокированы видеозаписью атаки на гуманитарный конвой в Алешках.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают работать над тем, чтобы разрешить ситуацию с поставками гуманитарной помощи в Алешки. По его словам, в городе действительно существуют проблемы с доставкой продуктов питания, медикаментов и др. Он отмечал, что ВСУ делают все, чтобы препятствовать поставкам гуманитарной помощи в регион.

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