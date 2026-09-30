Мирошник: в Алешках в Херсонской области остаются около 1300 человек

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают работать над тем, чтобы разрешить ситуацию с поставками гуманитарной помощи в Алешки. По его словам, в городе действительно существуют проблемы с доставкой продуктов питания, медикаментов и др. Он отмечал, что ВСУ делают все, чтобы препятствовать поставкам гуманитарной помощи в регион.