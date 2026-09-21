Песков: армия России решает вопрос о поставках гумпомощи в Херсонскую область

Песков: армия России решает вопрос о поставках гумпомощи в Херсонскую областьКиев делает все для препятствования этим поставкам
Российские военные продолжают работать над тем, чтобы разрешить ситуацию с поставками гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Алешках действительно существуют проблемы с доставкой продуктов питания, медикаментов и др. Он отметил, что ВСУ делают все, чтобы препятствовать поставкам гуманитарной помощи в регион.
«Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей, ситуация действительно критическая», – подчеркнул представитель Кремля.
20 сентября в селе Софиевка Каховского округа Херсонской области после обстрела ВСУ погиб ребенок, родители девочки получили ранения. В этот же день ВСУ ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Нижнесерогозском районе региона. Погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело.
19 сентября один мирный житель погиб и двое пострадали в результате атак украинских дронов на Каховский округ Херсонской области. 18 сентября в селе Софиевка в результате атаки беспилотника пострадал местный житель 1968 г. р., находившийся за рулем автомобиля. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Также БПЛА атаковал центральный рынок, из-за чего пострадали мужчина 1972 г. р. и женщина 1976 г. р.