Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI842,6-1,14%RGBI112,73+0,03%CNY Бирж.12,536-0,37%IMOEX2 252,06-1,14%RGBITR770,66+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: армия России решает вопрос о поставках гумпомощи в Херсонскую область

Киев делает все для препятствования этим поставкам
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские военные продолжают работать над тем, чтобы разрешить ситуацию с поставками гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Алешках действительно существуют проблемы с доставкой продуктов питания, медикаментов и др. Он отметил, что ВСУ делают все, чтобы препятствовать поставкам гуманитарной помощи в регион.

«Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей, ситуация действительно критическая», – подчеркнул представитель Кремля.

20 сентября в селе Софиевка Каховского округа Херсонской области после обстрела ВСУ погиб ребенок, родители девочки получили ранения. В этот же день ВСУ ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Нижнесерогозском районе региона. Погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело.

19 сентября один мирный житель погиб и двое пострадали в результате атак украинских дронов на Каховский округ Херсонской области. 18 сентября в селе Софиевка в результате атаки беспилотника пострадал местный житель 1968 г. р., находившийся за рулем автомобиля. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Также БПЛА атаковал центральный рынок, из-за чего пострадали мужчина 1972 г. р. и женщина 1976 г. р.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь