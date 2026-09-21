Песков: армия России решает вопрос о поставках гумпомощи в Херсонскую область

19 сентября один мирный житель погиб и двое пострадали в результате атак украинских дронов на Каховский округ Херсонской области. 18 сентября в селе Софиевка в результате атаки беспилотника пострадал местный житель 1968 г. р., находившийся за рулем автомобиля. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Также БПЛА атаковал центральный рынок, из-за чего пострадали мужчина 1972 г. р. и женщина 1976 г. р.