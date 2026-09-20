Дело возбудили после гибели члена участкового избиркома в Херсонской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Херсонской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.
20 сентября ВСУ ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Нижнесерогозском районе Херсонской области. Погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко.
Как сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, четыре человека пострадали. Двое находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно, еще один пострадавший находится в Генической ЦРБ.
15 сентября в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина. Она скончалась после целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом.