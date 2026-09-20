Дело возбудили после гибели члена участкового избиркома в Херсонской области

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, четыре человека пострадали. Двое находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно, еще один пострадавший находится в Генической ЦРБ.