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Дело возбудили после гибели члена участкового избиркома в Херсонской области

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Херсонской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

20 сентября ВСУ ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Нижнесерогозском районе Херсонской области. Погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, четыре человека пострадали. Двое находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно, еще один пострадавший находится в Генической ЦРБ.

15 сентября в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина. Она скончалась после целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом. 

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