Глава УИК в Запорожье погибла от целенаправленной атаки по ее дому
Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Обертас.
По его словам, беспилотники нанесли удары непосредственно по домовладению, где проживала Астанина. «Это был не случайный обстрел, а осознанная охота на председателя УИК. Никаких сомнений в том, что целью являлась именно она, у нас нет», – заявил Обертас (цитата ТАСС).
О гибели Астаниной стало известно 17 сентября.
В этот же день официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Кремль ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, но это не помешает их проведению. «Мы понимаем, что все [выборы] будет проходить в условиях провокаций и попыток сорвать», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, атакам также подвергаются избирательные участки, вследствие чего есть раненые. Она отметила, что посольства РФ за границей испытывают колоссальное давление, тогда как направленные в соответствующие страны ноты о необходимости обеспечить безопасность голосования для россиян не получили ответа. Кроме того, Захарова дополнила, что дипломаты полностью готовы к выборам, а досрочное голосование уже состоялось на некоторых участках за границей.