Глава УИК в Запорожье погибла от целенаправленной атаки по ее дому

По ее словам, атакам также подвергаются избирательные участки, вследствие чего есть раненые. Она отметила, что посольства РФ за границей испытывают колоссальное давление, тогда как направленные в соответствующие страны ноты о необходимости обеспечить безопасность голосования для россиян не получили ответа. Кроме того, Захарова дополнила, что дипломаты полностью готовы к выборам, а досрочное голосование уже состоялось на некоторых участках за границей.