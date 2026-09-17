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Захарова: выборы будут проходить в условиях провокаций

Сергей Пахомов
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России

Кремль ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, но это не помешает их проведению. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам пресс-конференции, посвященной докладу о фальсификации в городе Буча.

«Мы понимаем, что все [выборы] будет проходить в условиях провокаций и попыток сорвать», – подчеркнула дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, атакам также подвергаются избирательные участки, вследствие чего есть раненые. Она отметила, что посольства РФ за границей испытывают колоссальное давление, тогда как направленные в соответствующие страны ноты о необходимости обеспечить безопасность голосования для россиян не получили ответа. Кроме того, Захарова дополнила, что дипломаты полностью готовы к выборам, а досрочное голосование уже состоялось на некоторых участках за границей.

17 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России  Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах могут использоваться технологии дипфейков для подмены происходящего во время прямых трансляций. В результате этого зрители могут увидеть события, отличающиеся от того, что в этот момент происходит на избирательном участке.

3 сентября член ЦИК Игорь Борисов сообщил, что ведомство ожидает провокаций на выборах в Госдуму со стороны внешних агентов под видом кандидатов.

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