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В Запорожской области при ударе БПЛА погибла глава УИК

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина погибла в результате атаки беспилотника в Запорожской области. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

По данным ЦИК, Астаниной не стало 15 сентября. Атака БПЛА произошла в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа.

Астанина работала в избирательной системе с 2022 г. За это время она принимала участие в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

15 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами депутатов Госдумы. «Мы с этим [ростом атак на избирательную систему] сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак», – сказала она. По словам Памфиловой, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.

11 сентября Памфилова сообщила о попадании БПЛА в здание в Самарской области, где находится территориальная избирательная комиссия (ТИК). В нем также расположены помещения комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» и находилась информационная продукция для передачи участковым избирательным комиссиям. В результате удара была разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты стекла. Помещения ТИК и комплекса ГАС «Выборы» полностью обесточены.

31 августа зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что число направляемых беспилотников на территории Донбасса и Новороссии увеличилось на фоне начавшегося досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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