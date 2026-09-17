В Запорожской области при ударе БПЛА погибла глава УИК

15 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами депутатов Госдумы. «Мы с этим [ростом атак на избирательную систему] сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак», – сказала она. По словам Памфиловой, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.