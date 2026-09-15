Памфилова рассказала об атаках на инфраструктуру избирательной системы

Памфилова рассказала об атаках на инфраструктуру избирательной системыЦИК справляется с угрозами
Перед выборами возрастает количество атак на инфраструктуру избирательной системы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.
«Мы с этим [ростом атак на избирательную систему] сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак», – сказала Памфилова.
По ее словам, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами. До открытия участков в единый день голосования осталось менее трех суток, напомнила Памфилова.
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.
Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов говорил в конце августа, что на выборах в Госдуму девятого созыва планируют голосовать 66% россиян. Не декларируют участие в голосовании 18% респондентов, из них 13% – не участвуют, 6% – скорее всего не будут голосовать.