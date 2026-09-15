Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN375,45+0,55%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова рассказала об атаках на инфраструктуру избирательной системы

ЦИК справляется с угрозами
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Перед выборами возрастает количество атак на инфраструктуру избирательной системы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Мы с этим [ростом атак на избирательную систему] сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак», – сказала Памфилова.

По ее словам, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами. До открытия участков в единый день голосования осталось менее трех суток, напомнила Памфилова.‍

Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов говорил в конце августа, что на выборах в Госдуму девятого созыва планируют голосовать 66% россиян. Не декларируют участие в голосовании 18% респондентов, из них 13% – не участвуют, 6% – скорее всего не будут голосовать.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте