ВЦИОМ: 66% россиян будут голосовать на выборах в Госдуму
66% граждан России декларируют участие в голосовании на выборах в Госдуму девятого созыва. Об этом заявил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества «ЕДГ – 2026: активная фаза кампании».
Согласно его данным, 50% опрошенных точно будут голосовать, 16% отметили «скорее всего».
Не декларируют участие в голосовании 18% респондентов, из них 13% – не участвуют, 6% – скорее всего не будут голосовать. Не определились с тем, будут ли участвовать в голосовании, 13% россиян.
Мамонов отметил, что информированность о выборах в России выросла до 68%.
В ходе круглого стола управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова также продемонстрировала данные. По данным ФОМа, точно примет участие в голосовании 41% респондентов, 13% – скорее всего проголосуют, 13% скорее проголосуют, чем нет.
При этом 16% опрошенных ФОМом точно не примут участие в голосовании на выборах, 5% – вероятнее всего нет, 6% – скорее нет, чем да.
Затруднились ответить, по данным ФОМа, 6% граждан РФ.