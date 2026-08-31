ЦИК: число атак в Донбассе и Новороссии выросло в преддверии выборов

Отдельно председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. По ее словам, всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.