ЦИК: число атак в Донбассе и Новороссии выросло в преддверии выборов
Число направляемых беспилотников на территории Донбасса и Новороссии увеличилось на фоне начавшегося досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев на заседании, передает ТАСС.
По его словам, досрочное голосование в четырех регионах началось 28 августа и проходит в непростых условиях.
Булаев отметил, что избирательная кампания вступила в завершающую стадию, и предположил, что ВСУ могут попытаться сорвать голосование. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с представителями региональных избирательных комиссий четырех территорий.
26 августа в презентации ЦИК России сообщили о подаче более 2 млн заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего было подано 2,05 млн заявлений.
Отдельно председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. По ее словам, всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.