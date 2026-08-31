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ЦИК: число атак в Донбассе и Новороссии выросло в преддверии выборов

Ксения Наумчик

Число направляемых беспилотников на территории Донбасса и Новороссии увеличилось на фоне начавшегося досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев на заседании, передает ТАСС.

По его словам, досрочное голосование в четырех регионах началось 28 августа и проходит в непростых условиях.

Булаев отметил, что избирательная кампания вступила в завершающую стадию, и предположил, что ВСУ могут попытаться сорвать голосование. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с представителями региональных избирательных комиссий четырех территорий.

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Политика / Демократия

26 августа в презентации ЦИК России сообщили о подаче более 2 млн заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего было подано 2,05 млн заявлений.

Отдельно председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. По ее словам, всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.

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