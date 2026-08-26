В России подали более 2 млн заявок на электронное голосование

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.