В России подали более 2 млн заявок на электронное голосование
На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) подали свыше 2 млн заявок. Об этом сообщили в презентации ЦИК России, передает корреспондент «Ведомостей».
Всего на 26 августа подано 2,05 млн заявлений.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.
ДЭГ в прошлом году применялся в 24 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова тогда отмечала, что несмотря на сложности со связью из-за атаки БПЛА, россияне подали рекордное количество заявок для голосования таким способом – поступило более 1,7 млн заявлений, явка составила 90,5% от них.