Как ДЭГ будет применяться на выборах в Госдуму

Как ДЭГ будет применяться на выборах в ГосдумуЭлектронную систему в 33 регионах подстрахуют бумажные бюллетени
Центризбирком (ЦИК) на заседании 24 июня принял решение о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в сентябре. Комиссия согласовала заявки от 33 субъектов (см. врез). Это же количество регионов накануне называли источники «Ведомостей». Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что комиссия решила «не обострять сложную ситуацию» и одобрить заявки только тех субъектов, у которых есть такой опыт. На данный момент их 42.
Результаты голосования избирателей на федеральной и московской платформах зашифровываются и сохраняются с использованием технологии блокчейн, сообщила Памфилова. Итоги расшифровываются и направляются в избирательные комиссии для их учета в общих результатах голосования. Этот механизм очень четко отработан, заметила Памфилова. При этом, учитывая возможные перебои в работе мобильной связи и при передаче данных, ЦИК совместно с Минцифры ведет работу по включению ресурсов ДЭГа в «белые списки», уточнила она.
Подстраховаться решили и новеллой о порядке проведения ДЭГа. Теперь, если избирателю по какой-то причине не удастся проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом участке, и ему выдадут бумажный бюллетень, пояснила Памфилова. Для зарегистрированных в Москве предварительная подача заявлений для участия в ДЭГе вовсе не требуется, напомнила она.
Этот тезис заинтересовал члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина применительно к Москве. «Есть норма, в соответствии с которой ему [избирателю] должны дать бумажный избирательный бюллетень. Кто будет регулировать процедуру получения бумажного избирательного бюллетеня?» – обратился он к руководству ЦИК. «Прежде чем избирателю выдадут бумажный бюллетень, проверят, не проголосовал ли он дистанционно. Вот и все», – ответила Памфилова.
Для разбора ситуации по видеосвязи подключили Мосгоризбирком. «Бумажные бюллетени у нас предусмотрено выдавать только по месту жительства избирателя. Но еще одним аргументом я хочу сказать, что Москва создала количество бюллетеней, способных вбить любого избирателя. Мы располагаем на сегодняшний день разными вариантами, и любой из них может быть предоставлен московскому избирателю, в том числе иногородним. Я думаю, что никаких волнений не испытают избиратели Москвы», – заявила глава МГИК Ольга Кириллова.
Где будет ДЭГ
Не выдержал и зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, высказывания коммуниста – это попытка, «как бы это грубо ни звучало, попиариться» в ходе начавшейся избирательной кампании.
То, что ЦИК не стал расширять географию ДЭГа, можно считать консервативным решением, считает электоральный эксперт Аркадий Любарев. Выбор регионов в целом ожидаем и довольно взвешен: наличие опыта электронного голосования – принципиальный фактор в текущих непростых условиях, соглашается электоральный эксперт Антон Тимченко.
«Перебои с интернетом и вероятность кибератак уж точно не лучшее время для экспериментов, поэтому регионы – ветераны ДЭГа – это оптимальный выбор», – сказал он «Ведомостям». При этом, по мнению Тимченко, охват онлайн-голосованием внушительный. На прошлых выборах в Госдуму 2021 г. ДЭГ использовали лишь семь регионов, т. е. присутствие цифрового волеизъявления выросло почти в 5 раз.
Повлияет ли использование электронного голосования в выбранных регионах на результаты – не вопрос самой процедуры, замечает эксперт по ДЭГу Дмитрий Нестеров.