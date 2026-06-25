Как ДЭГ будет применяться на выборах в Госдуму

Для разбора ситуации по видеосвязи подключили Мосгоризбирком. «Бумажные бюллетени у нас предусмотрено выдавать только по месту жительства избирателя. Но еще одним аргументом я хочу сказать, что Москва создала количество бюллетеней, способных вбить любого избирателя. Мы располагаем на сегодняшний день разными вариантами, и любой из них может быть предоставлен московскому избирателю, в том числе иногородним. Я думаю, что никаких волнений не испытают избиратели Москвы», – заявила глава МГИК Ольга Кириллова.