В ЦИК поспорили о порядке электронного голосования в Москве

Согласно принятому 15 июля постановлению, проголосовать электронно смогут три категории граждан. Первая – это жители Москвы, а также избиратели с временной регистрацией. Горожане из этой группы смогут проголосовать электронно на выборах депутатов Госдумы (по федеральному списку и за кандидата-одномандатника) и на других кампаниях в Москве (запланированы муниципальные выборы).

Вторая группа – это зарегистрированные по месту жительства за пределами Москвы избиратели, которые подали заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу.

Третья группа избирателей – это граждане, зарегистрированные по месту жительства за пределами шести субъектов: Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. Избиратели из этих регионов смогут подать заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах губернаторов на любом избирательном участке.