В ЦИК поспорили о порядке электронного голосования в Москве

В ЦИК поспорили о порядке электронного голосования в МосквеВопросы у коммуниста вызвал учет избирателей с ДЭГ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок электронного голосования и подсчета голосов избирателей в Москве на выборах 2026 г. Ранее, 15 июля, комиссия определила, что такой вид голосования будет доступен на любом участке для избирателей, зарегистрированных в столице, за ее пределами, и для голосующих на выборах глав определенных регионов (см. врез).
Электронное голосование в 2026 г. будет применяться только в одном субъекте – Москве, напомнил зампред ЦИК Николай Булаев. От избирателей, имеющих право проголосовать таким способом, пока подано порядка 45 000 заявлений, но их может быть гораздо больше [за счет всех категорий] – около полумиллиона, указал он.
«Нам нужно проинформировать этих избирателей о возможности принять участие в выборах. И такую задачу мы должны решить вместе со всеми субъектами и с Москвой, которая в этом активно должна принять участие», – подчеркнул он.
Как будут считать голоса
Список проголосовавших электронно с помощью специальных терминалов на участках в Москве будет формироваться с учетом избирателей, отдавших свой голос через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), указывается в постановлении. Это размывает юридическое отличие между ДЭГ и электронным голосованием, поскольку те, кто пришел проголосовать на участок электронно, не попадают в число изъявивших свою волю очно в избиркоме, обратил внимание член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ). Для федерального ДЭГ в остальных 32 регионах, где оно проводится на выборах в Госдуму в этом сезоне, такого не возникает, говорит электоральный юрист Олег Захаров: там возможность электронного голосования на участках не предусмотрена.
Результаты волеизъявления «незамедлительно» зашифровываются и сохраняются в таком виде в цепочках блоков информации в единой распределенной базе данных программного обеспечения ДЭГ Москвы, сказано в постановлении. После расшифровки итоги голосования по думским выборам будут направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии Москвы, где их учтут в итоговых протоколах. Результаты электронного голосования по выборам губернаторов шести субъектов будут определены МГИК и направлены с использованием ГАС «Выборы» в соответствующие избиркомы субъектов, где их учтут в итоговых сводных таблицах.
Москва остается единственным регионом, который использует электронные списки избирателей, что позволяет москвичам не подавать предварительную заявку для участия в ДЭГ, обратил внимание Захаров. «Это выгодно отличает ДЭГ на московской платформе от федерального, повышая охват электронного голосования в столице», – указал он.
Будет ли бумага
Для москвичей электронное голосование стало привычным и даже «излюбленным» способом голосования, подчеркнула в ходе заседания глава МГИК Ольга Кириллова. Но Москва готовится и к голосованию в том числе бумажным способом – никаких проблем не будет, заверила она.
По поводу бумажных бюллетеней высказался Колюшин. В постановлении, по его словам, бумажные бюллетени упоминаются лишь один раз: в п. 1.8 в формулировке «голосование с использованием избирательного бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, осуществляется в установленном порядке».
Кто может проголосовать электронно в Москве
Вторая группа – это зарегистрированные по месту жительства за пределами Москвы избиратели, которые подали заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу.
Третья группа избирателей – это граждане, зарегистрированные по месту жительства за пределами шести субъектов: Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. Избиратели из этих регионов смогут подать заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах губернаторов на любом избирательном участке.
«Мы предусмотрели стопроцентный тираж изготовления бюллетеней, – подчеркнула Кириллова. – Понимаем, что кампания проходит не в самые спокойные времена, и проведение в том числе бумажного голосования мы рассматривали как одно из вероятных».
В п. 6.11 постановления указывается, что после процедуры идентификации на терминале электронного голосования до перехода к голосованию избиратель вправе обратиться к члену УИК для отмены «выбранного способа голосования». Колюшин посчитал, что обязанность выдать бумажный бюллетень превратилась в «право избирателя отказаться от электронного голосования <...> и реализовать его можно только в течение нескольких секунд, когда ты подошел к члену комиссии».
Постановление касается электронного голосования, поэтому в нем не упоминаются бумажные бюллетени, ответил Булаев. Зато в основном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» традиционному виду волеизъявления посвящено, по словам Булаева, 70% текста. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что данное постановление «дает право выбора думающему избирателю».