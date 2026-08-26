Памфилова: на выборы зарегистрированы 1586 участников спецоперации

По федеральным спискам лидирует «Единая Россия» с 52 кандидатами, у «Родины» 12 кандидатов, у ЛДПР и «Справедливой России» – по 11, у КПРФ – девять, Партии пенсионеров – семь, у «Коммунистов России» и «Зеленых» – по три, у «Новых людей» – два. В одномандатных округах также первое место у «Единой России» – 28 кандидатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» и ЛДПР – по девять, «Родина» – шесть, «Новые люди» и «Зеленые» – по пять, Партия пенсионеров – два, «Коммунисты России» – один.