Памфилова: на выборы зарегистрированы 1586 участников спецоперации
На выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. Об этом на заседании заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».
По ее словам, всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.
Глава ЦИК выразила уверенность, что избиратели поддержат этих кандидатов и это «будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа».
В Госдуму на выборах девятого созыва выдвинуто 186 участников спецоперации от девяти политических партий. 13 кандидатов идут в порядке самовыдвижения, 110 – по федеральным спискам, 76 – по одномандатным избирательным округам. Один кандидат выдвинут на выборы высших должностных лиц субъекта Федерации, 534 кандидата – на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ. Согласно ведомству, 62 ветерана выдвинуты на выборах в представительный орган власти города.
По федеральным спискам лидирует «Единая Россия» с 52 кандидатами, у «Родины» 12 кандидатов, у ЛДПР и «Справедливой России» – по 11, у КПРФ – девять, Партии пенсионеров – семь, у «Коммунистов России» и «Зеленых» – по три, у «Новых людей» – два. В одномандатных округах также первое место у «Единой России» – 28 кандидатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» и ЛДПР – по девять, «Родина» – шесть, «Новые люди» и «Зеленые» – по пять, Партия пенсионеров – два, «Коммунисты России» – один.
Всего на выборах депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированы 4436 кандидатов. В федеральных списках партий зарегистрированы 329 кандидатов от КПРФ, 295 – от «Новых людей», 389 – от «Единой России», 243 – от ЛДПР и 259 – от «Справедливой России». Также в списках «Коммунистов России» указаны 265 кандидатов, Партии пенсионеров – 254, «Родины» – 295, «Прямой демократии» – 236, «Зеленых» – 251. Кроме того, по словам главы ЦИК, на выборах в 39 законодательных собраний зарегистрированы 18 478 кандидатов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.