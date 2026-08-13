На выборы в Госдуму партии выдвинули более 180 ветеранов СВО
В Госдуму на выборах девятого созыва выдвинуто 186 участников спецоперации. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Как уточнили в ЦИК, их выдвинули девять политических партий. Также там добавили, что 13 кандидатов идут в порядке самовыдвижения, 110 – по федеральным спискам, 76 – по одномандатным избирательным округам.
Кроме того, один кандидат выдвинут на выборы высших должностных лиц субъекта Федерации, 534 кандидата – на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ. Согласно ведомству, 62 ветерана выдвинуты на выборах в представительный орган власти города.
ЦИК также привел данные распределения кандидатов по партиям. По федеральным спискам лидирует «Единая Россия» с 52 кандидатами, у «Родины» 12 кандидатов, у ЛДПР и «Справедливой России» – по 11, у КПРФ – девять, Партии пенсионеров – семь, у «Коммунистов России» и «Зеленых» – по три, у «Новых людей» – два.
В одномандатных округах также первое место у «Единой России» – 28 кандидатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» и ЛДПР – по девять, «Родина» – шесть, «Новые люди» и «Зеленые» – по пять, Партия пенсионеров – два, «Коммунисты России» – один.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Соответствующий указ 16 июня подписал президент Владимир Путин.