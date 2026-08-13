На выборы в Госдуму партии выдвинули более 180 ветеранов СВО

ЦИК также привел данные распределения кандидатов по партиям. По федеральным спискам лидирует «Единая Россия» с 52 кандидатами, у «Родины» 12 кандидатов, у ЛДПР и «Справедливой России» – по 11, у КПРФ – девять, Партии пенсионеров – семь, у «Коммунистов России» и «Зеленых» – по три, у «Новых людей» – два.